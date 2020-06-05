ارتفاع عدد الإصابات التراكمية في واسط الى 265

2020/06/05 | 10:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- واسطأعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، عن ارتفاع عدد الإصابات التراكمي المؤكدة إلى 265 إصابة بعد أن سجلت المحافظة 75 حالة جديدة أمس الخميس.وقال الناطق الرسمي باسم الخلية سعدون الأمير في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الجمعة، ان حالات الشفاء بلغت 58 حالة فيما بقي عدد حالات الوفاة 7، لافتا إلى […]

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