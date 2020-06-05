بالصور،، روسيا تعلن الطوارىء في القطب الشمالي لهذا السبب

2020/06/05 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ في روسيا ومناطق القطب الشمالي.وذكرت التقارير ان خزان الوقود الاحتياطي الضخم التابع لمحطة طاقة حرارية انفجر بالقرب من نوريلسك، وهي مدينة نائية في شمال روسيا على بعد حوالي 180 ميلاً فوق الدائرة القطبية الشمالية.ووفقًا لمسؤولي الطوارئ الروسيين، فقد احتوى الخزان على […]

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