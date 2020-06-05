بالفيديو: بعد غرق الباخرة “بهبهان”،، الموانئ العراقية: تدخلنا لإنقاذ البحارة وحركة الملاحة لن تتأثر

2020/06/05 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكدت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة البحرية لن تتأثر بسبب غرق سفينة إيرانية في مدخل خور عبد الله.وقالت تقارير صحفية رسمية، نقلاً عن مصدر في الشركة العامة للموانئ إن”حركة الملاحة البحرية والممر الملاحي لن تتأثر بحادثة غرق السفينة الايرانية في مدخل خور عبدالله”، مبيناً أن” السفينة غرقت […]

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