تأجيل اجتماعات 'أوبك+'

2020/06/05 | 10:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن مصادر، إنه تم تأجيل اجتماع لجنة "أوبك+" الفنية من 5 يونيو إلى 17 يونيو، وتم تأجيل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة "أوبك+"، من 8 إلى 18 يونيو.

كذلك أشارت الوكالة إلى أنه لم يتحدد موعد عقد الاجتماعات الوزارية لمنظمة "أوبك" و"أوبك+"، التي كان يخطط لعقدها في 9-10 يونيو الجاري.وخلال الاجتماع ستبحث دول "أوبك+" الوضع في سوق النفط، ومسألة تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية (9.7 مليون برميل يوميا) إلى ما بعد يونيو الجاري.

وذكر مصدر في أحد الوفود لوكالة "إنترفاكس"، أن روسيا والسعودية اتفقتا على تمديد القيود المفروضة على إنتاج النفط، والتي كانت سارية في مايو ويونيو، لتشمل شهر يوليو أيضا، وبعد ذلك سينظر الجانبان كيف سيتطور الوضع.ووفقا له، فإن الأمر المطروح الآن، هو ضرورة وفاء جميع الدول بالتزاماتها بحزم، وإذا لم تتمكن من القيام بذلك، فيجب أن تعوض كمية التقليص في الشهر المقبل.وقال: "إذا بدأت إحدى الدول بالتلاعب بالحصص أو لم تمتثل، فستلحقها دولة أخرى ومن ثم دولة ثالثة، وستنهار الاتفاقية".





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