نائب: إصرار كردستان على بعض الأسماء يعرقل حسم كابينة الكاظمي

2020/06/05 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادبين النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، ان إصرار الإقليم على بعض الأسماء يعرقل اكمال الكابينة الوزارية، مشددا على ضرورة تقديم التنازلات من كردستان لانهاء ملف التشكيلة الحكومية.وقال كريم في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، اليوم الجمعة، ان “تمسك كردستان ببعض الأسماء التي رشحتها للوزارات الشاغرة يمثل عقبة امام اكمال التشكيلة الحكومية”.وشدد […]

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