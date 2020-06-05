البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في العالم

2020/06/05 | 10:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 34 ألفًا في البرازيل، لتصبح ثالث أعلى نسبة في العالم، متجاوزة بذلك عدد الوفيات في إيطاليا، وفقًا لأرقام رسمية صادرة الخميس.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا من الوفيات جراء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد […]

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