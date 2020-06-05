2020/06/05 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق العالم قرية كونية.



سرعة الانتقال، وكثرة الاختلاط، واختصار المسافات، كل ذلك جعله وحدة مترابطة.



يستطيع الواحد منا أن يقول يا سكان العالم اتحدوا.



في القرن التاسع عشر كانت صرخة ماركس وانجلز: يا عمال العالم اتحدوا.



اختلفت الظروف، لكن البشرية الآن تواجه أخطارا ثلاثة، كما عبر عنها نعوم تشومسكي: الخطر النووي، الخطر البيئي، خطر الوباء.



ما عادت الإبادة تهدد طبقة بعينها، بل تهدد البشرية بأكملها.



تهدد نمط ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خراب القرية الكونية - الفضل شلق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خراب القرية الكونية - الفضل شلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).