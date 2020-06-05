اهالي قرية الاصلاح بديالى يطالبون بتعزيز امن قريتهم وتعقب داعش في الوادي الساخن

2020/06/05 | 10:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى تظاهر العشرات من اهالي قرية الاصلاح في ديالى، اليوم الجمعة، للمطالبة بتعزيز امن قريتهم وتعقب داعش في الوادي الساخن.وقال احمد سعيد من اهالي قرية الاصلاح قرب ناحية جلولاء، ان” العشرات من اهالي قرية الاصلاح خرجوا في تظاهرة سلمية وقطعوا طريق ديالى- السليمانية او مايعرف بطريق كلارا- جلولاء الذي يربط المحافظة باقليم كردستان […]

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