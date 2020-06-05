كورونا يقتل 144 روسياً ويصيب أكثر من 8000 آخرين خلال يوم واحد

2020/06/05 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 8726 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 449834 إصابة و5528 وفاة.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إنها "سجلت 8726 إصابة جديدة بفيروس كورونا و144 حالة فاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

يتبع...

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت فرنسا، الجمعة، السيطرة على وباء كورونا داخل أراضيها .

ونقلت وسائل إعلام عربية، أن السلطات الفرنسية اعلنت اليوم الجمعة تمكنها من السيطرة على فيروس كورونا داخل اراضيها.

وكانت فرنسا أعلنت أمس تسجيل 44 حالة وفاة بفيروس

بغداد اليوم - متابعة

قررت سلطات مطار القاهرة، إلغاء الحجر الصحي على المصرين العائدين على الرحلات الاستثنائية، والاكتفاء بتعهدهم بالالتزام بالعزل المنزلي للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات الحجر الصحي بدأ

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، الخميس، وصول شحنة طارئة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت الصحة في بيان ان "الوجبة الاولى من الشحنة الطارئة وصلت في مطار بغداد من اجهزة التنفس ا

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