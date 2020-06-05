أستراليا تعلن عودة جنودها بعد نجاح مهمتهم في العراق

2020/06/05 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الاسترالية، اليوم الجمعة (5 حزيران 2020) عودة جنودها بعد نجاح مهمتهم في العراق.

وقالت وزيرة الدفاع الاستراالية، ليندا رينولدز، إن "المهمة اكتملت بنجاح، وسيعود الجنود إلى منازلهم".

وتم نشر القوات الأسترالية والنيوزيلندية منذ عام 2015 في معسكر التاجي شمال بغداد، في مهمة تدريب القوات العراقية.

وصوت مجلس النواب، في الخامس من كانون الثاني 2020الماضي، وخلال جلسة استثنائية عقدها بعد اغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، و الجنرال الإيراني قاسم سليماني، على خروج جميع القوات الاجنبية والامريكية من العراق، وإلغاء دور التحالف الدولي في العراق، بالإضافة إلى إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الامريكية، من قبل الحكومة العراقية.

بغداد اليوم- بغداد

كشف تشريح جثة الأمريكي جورج فلويد، الضحية الأسمر الذي مات مختنقا بجريرة الشرطة أنه كان مصابا بالفيروس التاجي، لكنه توفي بسبب القسوة المفرطة من قبل الشرطة.

ويؤكد تقرير صادر عن طبيب شرعي في مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، أن وفاة

بغداد اليوم-متابعة

حجب موقع فيسبوك، الأربعاء، صفحات وحسابات مرتبطة بمجموعات من اليمين المتطرف، كان أعضاؤها ناقشوا إرسال أسلحة إلى المحتجين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية الـ "سي أن أن" عن عاملين بالموق

بغداد اليوم- متابعة

رفض حاكم ولاية فرجينيا الأميركية، رالف نورثام، يوم الثلاثاء، طلبا من وزير الدفاع مارك إسبر، بإرسال ما بين 3000 إلى 5000 من عناصر الحرس الوطني بالولاية إلى واشنطن العاصمة، في إطار استعراض ضخم للقوة نظمته إدارة الرئيس دونالد ترام

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