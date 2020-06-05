الاتحاد الآسيوي يحدد هوية المتأهلين لنسخة الأبطال المقبلة في حال إلغاء الدوري المحلي

2020/06/05 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتمد موافقة إدارة المسابقات بالاتحاد القاري على مشاركة الأندية التي سيتم إلغاء الدوري المحلي في بلدانها للموسم الحالي في نسخة دوري الأبطال 2021، بشكل طبيعي.

ونقلت صحيفة "الإتحاد" الإماراتية، عبر موقعها الإلكتروني، عن مصدر رسمي داخل الاتحاد الآسيوي، أن ذلك سيتم عبر اعتماد آلية جديدة يتوقع أن يتم تعميمها في أي من الدوريات المحترفة، التي قد يتم إلغاؤها، وتشارك فرقها في دوري الأبطال.

وأوضح التقرير، أن "الاتحاد الآسيوي سيعتمد ترتيب الأندية في الدوري قبل الإلغاء، إلى جانب بطل الكأس إذا كان قد استكمل البطولة، لتكون تلك هي المرجعية التي يتم من خلالها توزيع المقاعد للمشاركة في دوري الأبطال".

وأشار إلى أنه "في حال عدم لعب مسابقة الكأس، وعدم تحديد هوية بطل المسابقة أيضًا، سيكون اختيار الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا نسخة 2021، مقتصرًا على ترتيب الدوري المحلي قبل الإلغاء".

وما زال الاتحاد الآسيوي، يتمسك باستكمال الموسم الحالي من بطولاته القارية، رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما أكد عليه خلال اجتماعاته الأخيرة، مع الاتحادات الوطنية للّعبة في القارة الصفراء.

واتفق الاتحاد القاري مع الروابط المحترفة التابعة لدول غرب آسيا، على لعب المؤجلات ببطولة دوري الأبطال، بنظام البطولة المجمعة لدور المجموعات، ودور الـ16، خلال الفترة من 14 إلى 29 ايلول المقبل.

كما تحدد لعب مباريات دور ربع النهائي يوم 4 تشرين الثاني، من مباراة واحدة، ونصف النهائي 25 من نفس الشهر، بينما اقترح الاتحاد الآسيوي موعدًا مبدئيًّا للعب نهائي دوري أبطال آسيا، 5 كانون الاول المقبل، من مباراة واحدة، وسيتم تحديد الملعب بنظام القرعة، على أن تكون المباراة في غرب آسيا، وليس في الشرق.

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