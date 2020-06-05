"المهمة اكتملت بنجاح".. أستراليا تعلن عودة جنودها من العراق

2020/06/05 | 10:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الدفاع الاسترالية، الجمعة، عودة جنودها من العراق، عادة "المهمة اكتملت".وقالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، في تصريحات لها، إن "المهمة اكتملت بنجاح، وسيعود الجنود إلى منازلهم".وساهمت أستراليا في مهمة تدريب عسكرية في العراق.وتم نشر القوات الأسترالية والنيوزيلندية منذ عام 2015 في معسكر التاجي شمال بغداد، في مهمة تدريب القوات العراقية.يشار إلى أن القوات الأسترالية والنيوزيلندية نشرت منذ عام 2015 في معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، وذلك لمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية.

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