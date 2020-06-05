“بغداد قد لا تلتزم بخفض الانتاج”،،النفط يقترب من 41 دولار واسعار العملات في أعلى مستوى

2020/06/05 | 11:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: واصلت اسعار النفط، اليوم الجمعة، الاقتراب من حاجز 41 دولاراً مع بدء التداولات اليومية، حيث يترقب المتعاملون أي مؤشرات من اجتماع قد يُعقد مطلع الأسبوع القادم، إذ سيناقش منتجون كبار للنفط ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات قياسية للإنتاج.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 40.26 دولار […]

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