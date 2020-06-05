2020/06/05 | 11:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلان عن موعد اجتماع مجموعة “أوبك+”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلان عن موعد اجتماع مجموعة “أوبك+”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).