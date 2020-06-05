الامن النيابية: داعش لايزال يتلقى دعم دولي واقليمي لضرب امن” العراق”

2020/06/05 | 11:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب كاطع الركابي، الجمعة، بان تنظيم داعش لايزال يتلقى دعم دولي واقليمي لضرب امن العراق”.وقال الركابي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش لم ينتهي خطره في العراق وهو ينشط ضمن خلايا وفلول لكن لايسيطر على شبر واحد على ارض العراق”.واضاف الركابي،ان” داعش لايزال يتلقى دعم […]

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