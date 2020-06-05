2020/06/05 | 11:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 8726 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 449834 إصابة و5528 وفاة.وتشير هذه الأرقام إلى تراجع مؤشرات تفشي الوباء مقارنة مع اليوم السابق الذي شهد 169 حالة وفاة و8831 إصابة.وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تسجل 8,7 ألف إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تلامس 450 ألفا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تسجل 8,7 ألف إصابة جديدة بكورونا والحصيلة تلامس 450 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).