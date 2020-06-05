قرار حكومي يهدد مشروع عودة البريميرليج

2020/06/05 | 11:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الجمعة، خطرًا جديدًا يهدد مشروع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة عقب أزمة فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن اللوائح الحكومية الجديدة الخاصة بالاختبار والتتبع للمصابين بالفيروس في بريطانيا قد تحرم الأندية من نجومها خلال المباريات.

وأشارت إلى أن اللوائح تجبر كل المخالطين لأحد المصابين بأن يدخلوا العزل الصحي لمدة 14 يومًا، حتى لو جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية مرتين.

وأوضحت أن هذه اللوائح إذا طبقت في كرة القدم، فإن أي لاعب أو مدرب أو موظف يتعرض لإصابة، يتسبب في دخول كل من تعامل معه للحجر الصحي، ما يهدد الفرق بخسارة عدد كبير من اللاعبين.

وقالت الصحيفة إن اللاعبين إذا دخلوا الحجر الصحي، لن تجد الأندية أي حل لاستعادتهم قبل 14 يومًا.

وأضافت أن على سبيل المثال إذا تعرض مهاجم يشارك في إحدى المباريات للإصابة، فإنه سيتم دخول مدافعي المنافس في الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

وكشفت الصحيفة أن خطر فيروس كورونا يكمن في أن الأشخاص الذين يحملونه يصبحون معديين قبل ظهور أي أعراض عليهم.

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