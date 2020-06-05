تونالي يفضل إنتر ميلان على برشلونة

2020/06/05 | 11:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط بريشيا، صدمة لنادي برشلونة، بشأن مستقبله في الموسم المقبل.

وكان برشلونة يسعى بقوة رفقة يوفنتوس وميلان، لضم تونالي الذي يتوقع له الجميع مستقبلًا مميزًا.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن تونالي قرر منح الأفضلية لإنتر ميلان عن كل العروض التي حصل عليها مؤخرًا.

وأشارت الشبكة إلى أنه رغم قرار تونالي، لكن ماسيمو سيلينو رئيس بريشيا، قد يفتح المزاد على اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت أن تونالي ظهر بشكل مميز في الموسم الأول له في الدوري الإيطالي، كما مثل المنتخب الأول في 3 مباريات.

وذكرت الشبكة أن إنتر غير متعجل نحو إبرام الصفقة، لأن الميركاتو الصيفي لا يزال طويلًا، والتأجيل قد يخدم موقف النيراتزوري في المفاوضات.

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