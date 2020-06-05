2020/06/05 | 11:07 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محطات البصرة تستأنف بيع البنزين (المحسّن) بعد اسابيع من انقطاع وصوله هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 11:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محطات البصرة تستأنف بيع البنزين (المحسّن) بعد اسابيع من انقطاع وصوله) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محطات البصرة تستأنف بيع البنزين (المحسّن) بعد اسابيع من انقطاع وصوله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).