الفتلاوي يكشف عن تفاصيل 70 مليار دينار بذمة الحكومة لفلاحي النجف الاشرف

2020/06/05 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجفكشف النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، عن وجود مبالغ تصل الى 70 مليار دينار بذمة الحكومة لفلاحي النجف الاشرف، لافتا الى ان الفلاحين لم يتسلموا مستحقاتهم رغم تسويقهم لمحصول الحنطة.وقال الفتلاوي، ان “الفلاحين في محافظة النجف الاشرف لم يتسلموا مستحقاتهم المالية بعد تسويقهم لمحصول الحنطة وعلى الجهات المسؤولة دفع المبالغ الخاصة […]

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