خبير أمني يحذر من أيقاف العمليات العسكرية ضد الارهاب في الايام القليلة المقبلة

2020/06/05 | 11:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادحذر الخبير الامني، علي الوائلي من ايقاف العمليات العسكرية خلال الايام القليلة المقبلة وخاصة التي تسبق وتعقب الاجتماع مابين بغداد وواشنطن، لافتا الى ان اميركا ستدفع اكثر بداعش باتجاه بعض المناطق من اجل الضغط على العراق لابقاء قواتها في اراضيه.وقال الوائلي، ان “الشريط الحدودي الممتد مابين العراق وسورية يعد النقطة الاهم التي ينبغي […]

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