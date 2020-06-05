2020/06/05 | 11:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..يقول عدد من الباحثين إن سمات شخصية معينة يمكن أن تتوقع ما إذا كنت ستصاب بالخرف.ويدعي الباحثون الأمريكيون أن شخصيات الأفراد قد يكون لها تأثير على خطر الإصابة بالخرف.وتوصلوا إلى هذا الاكتشاف بعد دراسة 524 بالغا تتجاوز أعمارهم 65 عاما لمدة ثلاث سنوات في المتوسط.وقاموا بتحليل خمس سمات شخصية وربطوها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سمات شخصية قد تكشف من الأكثر عرضة للإصابة بالخرف) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سمات شخصية قد تكشف من الأكثر عرضة للإصابة بالخرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).