هكذا أصبحت الجبارة Hilux

2020/06/05 | 11:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … بسبب قوتها ومتانتها وقدراتها الكبيرة على اجتياز أصعب الطرق، تعتبر Hilux من بين أشهر سيارات البيك آب في العالم وأكثرها مبيعا، وخصوصا في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط.ويأتي النموذج الجديد من هذه السيارت بالعديد من ملامح الجمال التي تميزه بشكل واضح عن نماذج Hilux السابقة، وخصوصا من ناحية التصميم الخارجي.ظاهريا اكتسبت هذه […]

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