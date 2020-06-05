مشاهد مروعة،، انزلاق قرية نرويجية مع منازلها إلى البحر

2020/06/05 | 11:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداولت صفحات المصورين وقنوات اليوتيوب، مقطعاً مصوراً يُظهر مأساة في إحدى ضواحي مدينة ألتا، عندما انزلقت قرية بكاملها مع منازلها الجميلة إلى البحر الذي ابتلعها.واستطاع احد المصورين الهواة الصعود على تلة قريبة وتصوير المشهد بعدما سمع اصواتاً غريبة ورأى تمزق الأسلاك الكهربائية، وتكسر الألواح الخشبية، وكان منزله نفسه بالأشجار والأكواخ المحيطة […]

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