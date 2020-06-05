اللجنة المالية تحدد شروط الاقتراض الخارجي

2020/06/05 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت اللجنة المالية النيابية شروط اقتراض العراق من البنوك الدولية.

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