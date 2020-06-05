حي البنوك في بغداد يشهد جريمة مروعة صباح اليوم

2020/06/05 | 12:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم شخص صباح اليوم الجمعة على اقتراف جريمة "مروعة" في حي البنوك بالعاصمة العراقية بغداد، حسبما افاد مصدر امني في المنطقة مشيرا الى القاء القبض على ا...

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