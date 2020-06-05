تحذيرات طبيّة من «كارثة» جراء فقدان الأدوية شمال غربي سوريا

2020/06/05 | 12:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت «نقابة أطباء الشمال المحرر» العاملة في مناطق شمال غربي سوريا من كارثة طبيّة تهدد المنطقة، من جراء نقص الأدوية وندرتها إضافة إلى ارتفاع أسعارها.وأفادت مصادر طبيّة لموقع «الحل نت» أن معامل الأدوية شمال…

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