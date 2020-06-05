من “سواعد الخير” إلى “الفَلَاح”: “هيئة تحرير الشام” تواصل التضييق على حياة المدنيين في إدلب

2020/06/05 | 12:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد ناشطون في مدينة #إدلب أن عناصر جهاز الحسبة التابع لـ”هيئة تحرير الشام”، والمعروف باسم “سواعد الخير“، استأنفوا نشاطهم بشكل واسع في المدينة، ولكن هذه المرة تحت مسمى “مركز الفلاح”، الذي أنشأته الهيئة الشهر الماضي.…

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