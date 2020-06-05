تركيا تطور كمامات إلكترونية تقتل الفيروسات

2020/06/05 | 12:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تمكنت جامعة آقسراي التركية من تطوير نوع خاص من الكمامات، يمنع الفيروسات والميكروبات، من دخول الجسم خلال التنفس.يعمل النوع الجديد من الكمامات عبر نظام إلكتروني طوره عضو الهيئة التدريسية بقسم نظم المعلومات في جامعة آقسراي البروفيسور طارق يلماز، وزميله بكلية الهندسة الكهربائية، الدكتور أمرة أرسلان.وتستطيع الكمامات الإلكترونية، التي جرى تطويرها في […]

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