إيران تحصي الخسائر البشرية الناجمة عن غرق

2020/06/05 | 12:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية يوم الجمعة عن وفاة احد افراد طاقم الباخرة التي غرقت قبالة السواحل العراقية فيما لا يزال اثنان آخران مفقودان.

وقال المدير العام للسلامة والأمن بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية نادر بسنده في تصريح لوكالة "ارنا" الرسمية الايرانية اليوم ان عدد أفراد طاقم باخرة البضائع الإيرانية التي تحمل اسم (بهبهان) وغرقت مساء أمس الخميس في المياه الإقليمية العراقية، يبلغ سبعة أشخاص، توفي واحد منهم لحد الآن، فيما تم إنقاذ أربعة آخرين.

وأضاف ان شخصين من أفراد الطاقم فقدا في الحادث، أحدهما إيراني والآخر هندي.

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للملاحة البحرية في خرمشهر (التابعة لمحافظة خوزستان-جنوب غربي البلاد) نور الله أسعدي اليوم الجمعة، عن إرسال باخرة (ناجي17) الإيرانية للإغاثة والإنقاذ الى مكان وقوع الحادث بالتنسيق مع الجانب العراقي، مضيفا ان هذه الباخرة بدأت عمليات البحث والإنقاذ في مكان الحادث.

وتعرضت السفينة الإيرانية (بهبهان) مساء امس الخميس للغرق قرب العوامة رقم 5 في قناة خور عبدالله ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية، بحسب بيان صادر عن وزارة النقل العراقية اليوم الجمعة.

وذكر البيان ان "وحداتنا البحرية الساحبة الفيحاء فورا لإنقاذ الطواقم المتواجدة على السفينة من الغرق" ، موضحاً ، ان "حادث الغرق مجهول الأسباب وان الباخرة صغيرة الحجم ولا تؤثر على الممر الملاحي العراقي" .

وتابع البيان ان "الباخرة كانت متوجهة لموانى ام قصر وكانت محملة ببضائع خاصة بالمواد الإنشائية ، مشيراً إلى انه "تم إنقاذ اربعة من طاقم الباخرة وانتشال جثه واحده ولازال البحث جاريا عن المفقودين".

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