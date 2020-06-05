2020/06/05 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النقل: حادث غرق السفينة الايرانية مجهول ولايؤثر في الممر الملاحي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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