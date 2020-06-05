مركز لمعالجة المخطوطات النادرة في مرقد الامام الحسين (ع) يكشف عن انجازات علمية فريدة

2020/06/05 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء كشف مركز الإمام الحسين (عليه السلام) لترميم المخطوطات ورعاية الباحثين التابع للعتبة الحسينية المقدسة، عن الآلية المتبعة في العمل وأبرز التقنيات المستعملة داخل المركز لصيانة وترميم المخطوطات.وقال مدير المركز مناف التميمي، إن “المركز يهتم بترميم وصيانة المخطوطات التراثية النادرة وفق الضوابط العلمية وبحسب الاجراءات المتبعة في الجامعات العالمية”.وأوضح، أن “المركز لم يدخر […]

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