البعيجي: استقطاع رواتب الموظفين سيعقد الوضع الاقتصادي للبلد

2020/06/05 | 12:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد النائب منصور البعيجي، اليوم الجمعة، ان استقطاع رواتب الموظفين ليس حل للازمة المالية التي يمر بها البلد خلال المرحلة الحالية بل سيعقد الوضع الاقتصادي في البلد على اعتبار هناك حلول على الحكومة يجب ان تتخذها لعبور الازمة المالية .وقال البعيجي في بيان صحفي تلقته /المعلومة/، ان”توجه الحكومة على تعظيم واردة البلد […]

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