2020/06/05 | 12:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن سائرون ل/ نينا/ : 5 مرشحين سيمررون غدا ..والخلاف لازال على مرشح أو اثنين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 12:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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