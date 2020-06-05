المالية النيابية تحدد شروط اقتراض العراق من البنوك الدولية

2020/06/05 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادحددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، شروط اقتراض العراق من البنوك الدولية.وقال عضو اللجنة المالية النيابية صادق السلطاني، إن “الاقتراض الخارجي يجب أن يكون وفق معايير وقاعدة بيانات”، لافتاً إلى أن” من بين هذه المعايير أن تكون نسبة الفوائد فيها ضئيلة وبمدة طويلة لكي يكون هناك وقت لإعادة انتعاش الاقتصاد الوطني”.وأكد السلطاني، أن […]

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