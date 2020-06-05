ذي قار تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/06/05 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الخميس (05 حزيران 2020)، بتسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "9 إصابات جديدة تم تسجيلها اليوم في محافظة ذي قار، و 5 منها كانت في قضاء سوق الشيوخ".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي في المثنى، بأن المحافظة سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و15 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وبحسب آخر بيان للوزارة، فإن "مجموع الإصابات بلغ 8840، ومجموع حالات الشفاء 4338، والراقدين الكلي 4231، والراقدين في العناية المركزة 50، ومجموع الوفيات 271".

بغداد اليوم- المثنى

أفاد مصدر طبي، في المثنى، الجمعة (05 حزيران 2020)، بأن المحافظة سجلت 13 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية التي تم إجراؤها في المحافظة أثبتت إصابة 13 شخصاً بفي

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، تسجيل 8726 إصابة و144 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 449834 إصابة و5528 وفاة.

وقالت وزارة الصحة الروسية، إنها "سج

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت فرنسا، الجمعة، السيطرة على وباء كورونا داخل أراضيها .

ونقلت وسائل إعلام عربية، أن السلطات الفرنسية اعلنت اليوم الجمعة تمكنها من السيطرة على فيروس كورونا داخل اراضيها.

وكانت فرنسا أعلنت أمس تسجيل 44 حالة وفاة بفيروس

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