خلال أقل من 12 ساعة.. شرطة الديوانية تعلن القبض على 3 متهمين بجريمة قتل

2020/06/05 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الديوانية

أعلنت مديرية شرطة الديوانية، الجمعة (5 حزيران 2020)، إلقاء القبض على 3 متهمين قاموا بقتل مواطن في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشات العميد الحقوقي حيدر حسن منخين، تمكنت مفارز مركز شرطة الشامية من إلقاء القبض على ٣ متهمين بقتل مواطن بواسطة سكين بسبب خلافات سابقة".

وتابعت، انها "خلال أقل من 12 ساعة على ارتكاب الجريمة وبعد جهد كبير بذل من قبل القوات الامنية، تم القبض على المتهمين "، مبينة أنه "تم وعلى الفور التحقيق مع المتهمين من اجل عرضهم على القضاء وتقرير مصيرهم".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، انتشال جثة واحدة من حادثة غرق السفينة الإيرانية في خور عبدالله ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية يوم أمس، فيما أكدت ان البحث عن المفقودين ما يزال مستمرا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم-بغداد

نشرت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة (05 حزيران 2020)، حالة الطقس في عموم مناطق البلاد لليوم واليومين المقبلين، فيما أشارت إلى ارتفاع درجات الحرارة قليلاً بأغلب مناطق العراق، بينما محافظة البصرة تحافظ على درجة حرارتها

بغداد اليوم – ديالى

أقدم عدد من أهالي محافظة ديالى، الجمعة (5 حزيران 2020)، على قطع طريقا ستراتيجيا يربط إقليم كردستان بالمحافظة .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن العشرات من اهالي قرية الاصلاح تظاهروا قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) و

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