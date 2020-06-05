النقل: جثة واحدة انتشلت من حادثة غرق السفينة الإيرانية والبحث عن المفقودين مستمر

2020/06/05 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة النقل، الجمعة، انتشال جثة واحدة من حادثة غرق السفينة الإيرانية في خور عبدالله ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية يوم أمس، فيما أكدت ان البحث عن المفقودين ما يزال مستمرا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "السفينة الإيرانية (بهبهان) تعرضت للغرق قرب العوامة رقم 5 في خور عبدالله ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية ".

واضاف البيان أنه "تم الايعاز الى وحداتنا البحرية الساحبة الفيحاء فورا لإنقاذ الطواقم المتواجدة على السفينة من الغرق"، مبينا أن "حادث الغرق مجهول الأسباب وان الباخرة صغيرة الحجم ولا تؤثر على الممر الملاحي العراقي".

وبين أن "الباخرة كانت متوجهة لموانى ام قصر وكانت محملة ببضائع خاصة بالمواد الإنشائية"، لافتا إلى أنه "م إنقاذ اربعة من طاقم الباخرة وانتشال چثه واحده ولازال البحث جاري عن المفقودين مستمر".

وفي وقت سابق، كشفت الشركة العامة للموانئ العراقية، الجمعة (5 حزيران 2020)، تفاصيل غرق سفينة ايرانية بالمياه العراقية، مبينة ان السفينة كانت تحمل مادة السيراميك، وتم انقاذ 4 أشخاص من طاقمها ووفاة شخص واحد.وذكرت وكالة الانباء العراقية نقلا عن مصدر في الشركة العامة للموانئ، قال إن "حركة الملاحة البحرية والممر الملاحي لن تتأثر بحادثة غرق السفينة الايرانية في مدخل خور عبدالله"، مبينا ان " السفينة غرقت خارج المياه الاقلمية العراقية".واضاف المصدر ان " السفينة الايرانية كانت محملة بحوالي ٨٥٠ طن من مادة السيراميك ويعتقد بانها محملة باكثر من طاقتها اضافة الى ان سوء التحميل أدى إلى غرقها"، لافتا الى ان "سفن الإنقاذ العراقية التي اسرعت لانقاذ طاقم السفينة الايرانية تمكنت من انتشال اربعة احياء والخامس متوفى ومازال البحث مستمر لانتشال بقية البحارة".واشار الى، ان " مدير عام الشركة الكابتن اثيل الكناني وجه بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في موضوع الحادثة لبيان اسبابها" ، مؤكداً أن "هذه الحوادث البحرية اعتاد وقوعها في مختلف الاوقات والاماكن في المحيطات والخلجان أكثر من مرة وفي فترات سابقة".وكانت مصادر محلية في محافظة البصرة، افادت، فجراً، بغرق الباخرة الإيرانية "بهبهان" قرب المياه الإقليمية العراقية، فيما لم يُعلن حتى الآن عن تسجيل وفيات.



وذكرت المصادر، أن "باخرة إيرانية تحمل اسم (بهبهان) كانت محملة بمادة السيراميك غرقت قرب السواحل العراقية". ووفقاً للمصادر فإن "الفرق المختصة انتشلت عدداً من طاقم السفينة، فيما بقي شخصان على الأقل في عداد المفقودين".

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