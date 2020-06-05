الترند العراقي: هجوم على قائد شرطة بابل،، ومحاولات لضبط إيقاع غضب الناصرية

2020/06/05 | 12:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: شهد الترند العراقي على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، حركة لنشطاء التظاهرات في محافظتي ذي قار وبابل والبصرة.وأطلق ناشطو بابل وسم #صرح_مثل_علي_ كوه، للسخرية من تصريحات قائد شرطة المحافظة علي كوة والمطالبة بإقالته وإطلاق سراح المعتقلين، بعد هجوم قوات مكافحة الشغب على مخيم المتظاهرين في المحافظة.ويقول الناشطون ان التهدئة في […]

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