سائرون: الكاظمي لن ولم يتمكن على محاربة الفساد لهذه الاسباب

2020/06/05 | 12:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اكد النائب عن سائرون امجد العقابي، اليوم الجمعة، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لن ولم يتمكن من محاسبة اي فاسد.وقال العقابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاء بتوافق سياسي ولن يقدر ان يتحرش بشخصية معينة”.وأشار الى ان ر”ئيس الوزراء يجب ان يأتي عن طريق كتلة حصلت على […]

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