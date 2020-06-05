2020/06/05 | 12:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحظة غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/05 | 12:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة غرق سفينة إيرانية في المياه الإقليمية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).