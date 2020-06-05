العراق يحتاج إلى أكثر من 100 فرقة عسكرية

2020/06/05 | 12:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد قائد عمليات ديالى، اللواء الركن غسان خالد العزي يوم الجمعة ان العراق بحاجة الى قرابة 100 فرقة عسكرية لسد النقل الحاصل في عديد القوات المسلحة في مناطق تشهد هجمات مسلحة وخروقات امنية متكررة.

وقال العزي، لوكالة شفق نيوز، ان "ما يحدث في قرى شمالي جلولاء من حوادث امر اعتيادي بسبب كثافة البساتين والامتدادات الجغرافية الوعرة التي تتجاوز 80 كم ما يُسهّل تواجد الارهابيين فيها وتخفيهم"، داعيا الاهالي الى "عدم دخول البساتين قبل اخبار القطعات الامنية والتعاون الاستخباري لكشف البؤر والمضافات لإتخاذ المطلوب من قبل القوات الأمنية".

ونوه العزي الى توفير تمويل لعناصر داعش في بعض بساتين شمالي جلولاء، قائلا" عثرنا خلال عمليات سابقة على مواد وامدادات حديثة في المضافات التابعة لعناصر داعش ما يثير شكوكا وتساؤلات عن وجود تعاون وتواطؤ مع الارهابيين من قبل البعض".

واردف، ان "نقص القطعات الامنية حالة موجودة في عموم قواطع البلاد وهذا يعني ان العراق بحاجة لاكثر من 100 فرقة عسكرية".

وشهدت قرية الاصلاح امس الخميس هجوما لداعش في احد البساتين استهدف رجلا مع ثلاثة من ابنائه واودى الهجوم بحياتهم جميعا.

وتظاهر العشرات من اهالي قرى الاصلاح والشيخ باب شمالي جلولاء في وقت سابق من اليوم الجمعة احتجاجا على تردي الاوضاع الامنية واستمرار الهجمات الارهابية ضد المزارعين والاهالي بشكل واسع.

يذكر ان مناطق "الاصلاح" تشهد اضطرابا امنيا منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرقي بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان، وسقطت الناحية بيد تنظيم داعش في شهر اب 2014 قبل ان تتم استعادتها في تشرين ثاني من العام ذاته.

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