التعليم النيابية ترفض تخفيض مخصصات الاستاذ الجامعي

2020/06/05 | 12:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد رفضت لجنة التعليم النيابية، اليوم الجمعة، تخفيض مخصصات الاستاذ الجامعي، مبينة أن رواتب الاستاذ الجامعي هي حق وليس منة.وقالت رئيس اللجنة غيداء كمبش في بيان تلقت "كلكامش برس" سخة منه، إنه "كان ولايزال دور الاستاذ الجامعي دورا رياديا في بناء العراق وبكل المراحل العصيبة التي مر بها وقدم كل غال ونفيس لاستمرار التعليم وبقاء سمعته عاليا كان اخرها أزمة جائحة كورونا التي اثبتوا فيها انهم جيشا مقاتلا مساندا لجيشنا الأبيض وعملوا بصمت ليلا ونهارا منهم من دخل مختبره للبحث وصناعة وابتكار اجهزة وادوية ومنهم من حول بيته الى قاعة محاضرات وكان طالبا واستاذا في نفس الوقت مرة يتعلم كيف يستخدم برامج إلكترونية لم يستخدمها سابقا ومرة عليه ان يعلمها لطلبته وبدلا ان ينتهي دوامه في منتصف النهار لم يعد كذلك الا بعد منتصف ليله تأخرت رواتبه وقبل ككل العراقين بذلك".واضافت، انه"قبل بتخفيض سنه التقاعدي لتوفير فرصة عمل لمن يخرجهم ووجد نفسه وهم بلا عمل ولا راتب ولا ما استقطع من راتبه طيلة خدمته، وعندما كانت بعض الدوائر قد تعطلت جراء المظاهرات والاضطرابات استمر هو بالتواجد في صرحه العلمي ولم يحصل طيلة خدمته على سكن او قطعة ارض وقبل بذلك ولم ياخذ مقابل ما أعطى غير راتبه واليوم هو امام قرارا لخفضه حد النصف".واشارت الى، انه"عليه ونحن كلجنة تعليم عالي في مجلس النواب العراقي نطالب بإعادة النظر بهذا القرار وعدم المساس برواتبهم خاصة وأنه يتعارض مع قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل وفيما اذا تم تضمين ذلك في قانون الموازنة 2020 فاننا لن نصوت على تلك الموازنة ونطلب من اعضاء مجلس النواب عدم التصويت عليها لان سد العجز يكمن في ابواب اخرى مرارا وتكرارا أشرنا اليها والهدر في هذه الأبواب تغطي الرواتب وحتى التعينات الجديدة".

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