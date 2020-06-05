نائبة عراقية: القروض ينبغي ان تكون لامور ضرورية فقط

2020/06/05 | 12:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت عضو مجلس النواب العراقي يسرى رجب، اليوم الجمعة، ان "قضية القروض ينبغي ان تكون للامور الضرورية فقط، وان نعمل على دعم الانتاج الوطني وان يتم الاعت...

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