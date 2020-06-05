استمرار البحث عن مفقودي السفينة بهبهان..تفاصيل جديدة

2020/06/05 | 12:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام للسلامة والأمن بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية نادر بسنده، ان عدد أفراد طاقم سفينة البضائع الإيرانية التي تحمل اسم (بهبهان) وغرقت م...

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