2020/06/05 | 12:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السليمانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، قفزة كبيرة بعدد المصابين بالفيروس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية ترفع إجمالي وفيات كورونا ومستشفياتها تغص بالمصابين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية ترفع إجمالي وفيات كورونا ومستشفياتها تغص بالمصابين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).