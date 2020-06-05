التحالف الدولي: تنصيب الكاظمي عزّز تعاوننا مع القوات العراقية

2020/06/05 | 12:40 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات أكد المتحدث باسم #التحالف_الدولي ضد تنظيم “#داعش”، مايلز كاكينز، أنه بعد تنصيب #مصطفى_الكاظمي رئيساً للوزراء في العراق، تعززت علاقات التعاون بين التحالف الدولي والقوات العراقية.وقال كاكينز، في تصريحٍ صحافي إن «التحالف الدولي نفذ…

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