اليونان تعلن استعدادها لعمل عسكري ضد تركيا

2020/06/05 | 12:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، في حديث تلفزيوني، إن بلاده مستعدة لكل شيء في سبيل حماية حقوقها السيادية، بما في ذلك للعمل العسكري ضد تركيا في حالة وقوع استفزازات.وأشار إلى أن، وزارته تلاحظ تزايد الاستفزازات التركية في الآونة الأخيرة.وأضاف: “كان سلوك تركيا عدوانيا جدا في الفترة الأخيرة.أعتقد أن طريقتنا الوحيدة للتعامل مع هذا […]

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