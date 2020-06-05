بالفيديو… طرد احد نواب اتحاد القوى في ديالى

2020/06/05 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى، الجمعة، فيديو مقتضب لطرد اهالي قرية الاصلاح في ناحية جلولاء شمال شرق المحافظة احد نواب اتحاد القوى العراقية احتجاجا على تردي الواقع الامني في القرية وتغلغل تنظيم داعش وقتله يوم امس 4 من افراد اسرة واحدة..ويظهر الفديو العشرات من اهالي قرية الاصلاح وهم يقومون بطرد النائب […]

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