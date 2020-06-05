تعرف على قائمة المشاهير الاعلى أجراً: الاولى في سن 22!

2020/06/05 | 12:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تصدرت كايلي جينر وكاني وست قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرًا، لكن نجوم الرياضة بمن فيهم روجر فيدرر وليونيل ميسي هيمنوا على المراكز العشرة الأولى.وقدرت مجلة فوربس أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية جينر ربحت 590 مليون دولار في الأشهر الإثني عشر الماضية معظمها من بيع حصة قدرها 51% في خط […]

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